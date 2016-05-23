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    Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит Азербайджан на этой неделе

    В ходе визита будет обсуждено нагорно-карабахское урегулирование

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин прибудет в Азербайджан 27 мая. Об этом Report заявили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

    В ходе визита в Баку спецпредставитель  обсудит перспективы сотрудничества Азербайджана с ПА ОБСЕ, региональные вопросы, а также нагорно-карабахское урегулирование.

    Сегодня К. Вигенин в рамках регионального визита прибыл в Армению, 25 мая он посетит Грузию.

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