Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит Азербайджан на этой неделе

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин прибудет в Азербайджан 27 мая. Об этом Report заявили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

В ходе визита в Баку спецпредставитель обсудит перспективы сотрудничества Азербайджана с ПА ОБСЕ, региональные вопросы, а также нагорно-карабахское урегулирование.

Сегодня К. Вигенин в рамках регионального визита прибыл в Армению, 25 мая он посетит Грузию.