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    Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу находится с визитом в Азербайджане

    Основной темой обсуждений станет урегулирование нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин находится с визитом в Азербайджане. Как сообщает Report, в ходе визита в Баку К. Вигенин проведет ряд встреч с официальными лицами, а также представителями гражданского общества. 

    Основной темой обсуждений станет урегулирование затяжных  конфликтов в регионе, в частности нагорно-карабахского конфликта, а также роль парламентариев в налаживании диалога между сторонами.

    После Азербайджана спецпредставитель ПА ОБСЕ посетит Грузию и Армению.

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