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Спецпосланник США по Ирану Абрам Пейли посетил Азербайджан

Спецпосланник США по Ирану Абрам Пейли посетил Азербайджан Специальный посланник США по Ирану Абрам Пейли посетил Азербайджан.
Внешняя политика
2 апреля 2024 г. 02:19
Спецпосланник США по Ирану Абрам Пейли посетил Азербайджан

Специальный посланник США по Ирану Абрам Пейли посетил Азербайджан.

Как передает Report, в рамках визита дипломат встретился с помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикметом Гаджиевым, заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым, послом Азербайджана в Иране Али Ализаде, а также с главой дипмиссии США в Азербайджане Марком Либби и его израильским коллегой Джорджем Диком.

"В Баку с помощником президента Хикметом Гаджиевым, заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым, послом Азербайджана в Иране Али Ализаде и представителями банковского сектора состоялись эффективные дискуссии по поводу Ирана, применения санкций и ситуации в регионе", - говорится в сообщении спецпосланника по Ирану.

Абрам Пейли также обсудил "дестабилизирующее поведение иранского режима в регионе" с послом Израиля Джорджем Диком.

"Очень приятно слышать об исторических и культурных связях между Израилем и Азербайджаном", - добавил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-nin İran üzrə xüsusi elçisi Bakıda olub, Hikmət Hacıyevlə sanksiyaların tətbiqini müzakirə edib

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