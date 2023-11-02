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Советник посольства: Азербайджан и Беларусь всегда поддерживали высокий уровень сотрудничества 

Советник посольства: Азербайджан и Беларусь всегда поддерживали высокий уровень сотрудничества  Азербайджан и Беларусь всегда поддерживали высокий уровень сотрудничества.
Внешняя политика
2 ноября 2023 г. 17:13
Советник посольства: Азербайджан и Беларусь всегда поддерживали высокий уровень сотрудничества 

Азербайджан и Беларусь всегда поддерживали высокий уровень сотрудничества.

Как передает Report, об этом советник по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Азербайджане Татьяна Зубрицкая заявила на открытии семинара "Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика".

По ее словам, никакие геополитические вызовы не способны повлиять на сотрудничество между странами.

"Пример нашему сотрудничеству подают главы наших государств. Ярким доказательством наших тесных связей являются экономические показатели. По данным таможенного комитета Азербайджана, по итогам 9 месяцев текущего года, Беларусь является 13-ым партнером по импорту и 26-ым по внешнеторговому обороту",- сказала она.

Советник посольства подчеркнула, что сегодняшнее мероприятие станет практическим шагом для вывода двухсторонних отношений на качественно новый уровень.

Зубрицкая также рассказала про роль Беларуси в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана: "К настоящему времени наша задача заключается в поставках продукции необходимой для реконструкции инфраструктурных объектов. Но мы также заинтересованы в реализации проектов в области проектирования и строительства на этих землях".

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