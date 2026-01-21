Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и США провели второе заседание Стратегической рабочей группы по ХСП

    Азербайджан и США провели второе заседание Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве (ХСП).

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, встреча прошла в онлайн-формате под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер.

    В ходе встречи участники обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами в сферах энергетики, торговли, транзита, региональных связей, экономических инвестиций, обороны и безопасности, борьбы с терроризмом, а также в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, которые были объявлены приоритетными в рамках Меморандума о взаимопонимании для разработки Хартии о стратегическом партнерстве, подписанного в августе 2025 года на Вашингтонском саммите мира.

    Рабочая группа продолжила обсуждение текста Хартии с целью ее окончательного согласования.

    Азербайджан США Хартия о стратегическом партнерстве МИД Эльнур Мамедов Соната Коултер
