Состоялась встреча президента Украины с главами правительств стран-членов ГУАМ

Киев. 27 марта. REPORT.AZ/ В Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с главами правительств Азербайджана, Молдовы и Грузии.

Как сообщили украинскому корреспонденту Report в пресс-службе посольства Азербайджанской Республики в Украине, президент, пользуясь случаем, поблагодарил азербайджанскую делегацию за теплый прием в Баку во время последней поездки Петра Порошенка в Азербайджан.

"Азербайджанская Республика является важным стратегическим партнером Украины, мы намерены и дальше развивать отношения между нашими странами, в том числе в рамках сотрудничества стран ГУАМ", - отметил президент Украины.

Также в пресс-службе посольства сообщили, что состоялась закрытая встреча между президентом Украины Петром Порошенко и заместителем премьер-министра Азербайджана Исметом Абасовым.