София Саид Шах: Азербайджан однозначно поддерживает Пакистан в вопросе Джамму и Кашмира
- 29 октября, 2025
- 12:58
Азербайджан всегда однозначно поддерживал позицию Пакистана по вопросу Джамму и Кашмира.
Как сообщает Report, об этом сказала член Национальной ассамблеи Пакистана София Саид Шах на международной парламентской конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Милли Меджлисе.
По ее словам, отношения между двумя странами развиваются и на уровне парламентов:
"Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана, проходившая в Исламабаде, является тому ярким примером. Азербайджан и Пакистан всегда поддерживали друг друга. В то же время Азербайджан всегда однозначно поддерживал позицию Пакистана по вопросу Джамму и Кашмира. Кроме того, регулярные встречи играют важную роль в выводе отношений на новый уровень".