София Саид Шах: Азербайджан однозначно поддерживает Пакистан в вопросе Джамму и Кашмира

Азербайджан всегда однозначно поддерживал позицию Пакистана по вопросу Джамму и Кашмира.

Как сообщает Report, об этом сказала член Национальной ассамблеи Пакистана София Саид Шах на международной парламентской конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Милли Меджлисе.

По ее словам, отношения между двумя странами развиваются и на уровне парламентов:

"Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана, проходившая в Исламабаде, является тому ярким примером. Азербайджан и Пакистан всегда поддерживали друг друга. В то же время Азербайджан всегда однозначно поддерживал позицию Пакистана по вопросу Джамму и Кашмира. Кроме того, регулярные встречи играют важную роль в выводе отношений на новый уровень".