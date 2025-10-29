Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    София Саид Шах: Азербайджан однозначно поддерживает Пакистан в вопросе Джамму и Кашмира

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 12:58
    Азербайджан всегда однозначно поддерживал позицию Пакистана по вопросу Джамму и Кашмира.

    Как сообщает Report, об этом сказала член Национальной ассамблеи Пакистана София Саид Шах на международной парламентской конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Милли Меджлисе.

    По ее словам, отношения между двумя странами развиваются и на уровне парламентов:

    "Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана, проходившая в Исламабаде, является тому ярким примером. Азербайджан и Пакистан всегда поддерживали друг друга. В то же время Азербайджан всегда однозначно поддерживал позицию Пакистана по вопросу Джамму и Кашмира. Кроме того, регулярные встречи играют важную роль в выводе отношений на новый уровень".

    София Саид Шах Пакистан Милли Меджлис 30-летие Конституции
    Sofiya Said Şah: Azərbaycan Kəşmir məsələsində hər zaman Pakistanın mövqeyini birmənalı dəstəkləyib
    Sofia Saeed Shah: Azerbaijan always supports Pakistan's position on Kashmir

