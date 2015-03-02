Содокладчики ПАСЕ начали визит в Азербайджан

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Педро Аграмунт и Тадеуш Ивински прибыли в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе визита запланированы встречи содокладчиков с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, министром юстиции Фикретом Мамедовым, азербайджанской делегацией в ПАСЕ. П. Аграмунт и Т. Ивински также проведут встречи в генеральной прокуратуре, администрации президента Азербайджана, Центральной избирательной комиссии.

Согласно информации пресс-службы ПАСЕ, содокладчики также встретятся с представителями гражданского общества страны, посетят заключенных.

Визит завершится 3 марта.

Напомним, польский депутат Т.Ивински был избран содокладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану 29 января в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. На этом посту он сменил Джозефа Дебоно Грех (Мальта). Это первый визит Т.Ивински в Азербайджан в качестве содокладчика.