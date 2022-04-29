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Шведских инвесторов пригласили воспользоваться выгодными условиями в СЭЗ "Алят"

Шведских инвесторов пригласили воспользоваться выгодными условиями в СЭЗ "Алят" Шведским инвесторам предложено воспользоваться выгодными условиями, созданными в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят".
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 10:23
Шведских инвесторов пригласили воспользоваться выгодными условиями в СЭЗ Алят

Шведским инвесторам предложено воспользоваться выгодными условиями, созданными в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят".

Как сообщает Report, посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов на совместной презентации Шведской торговой палаты и свободной экономической зоны "Алят" во Всемирном торговом центре в Стокгольме рассказал о развитии экономики Азербайджана в последние годы и о роли СЭЗ "Алят" в ее диверсификации.

По словам дипломата, экономическая зона создает уникальные инвестиционные возможности, представляющие большой интерес для всех иностранных инвесторов, и сегодня инвесторы имеют шанс ознакомиться с этими возможностями.

Заместитель директора департамента содействия торговле - Восточная Европа и Центральная Азия МИД Швеции Виктория Амандустин высоко оценила развитие отношений между Швецией и Азербайджаном в последние годы, отметив важность мер по внедрению новых инвестиционных возможностей Швеции в Азербайджане.

Председатель правления уполномоченной структуры Свободной экономической зоны "Алят" Валех Алескеров сказал, что свободная экономическая зона "Алят" предоставляет Азербайджану благоприятные условия для создания экспортно-ориентированных производственных предприятий, создающих добавленную стоимостью на основе инновационных технологий.

Он призвал шведские компании воспользоваться благоприятными условиями, созданными в свободной экономической зоне "Алят".

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Версия на азербайджанском языке İsveçli investorlar Ələt Azad İqtisadi Zonasında yaradılmış əlverişli şəraitdən yararlanmağa dəvət olunub

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