    Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым осудил атаку Ирана на Азербайджан

    • 05 марта, 2026
    Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым осудил атаку Ирана на Азербайджан

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 марта позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, узбекистанский лидер решительно осудил атаки Ирана против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, выразил полную поддержку Узбекистана Азербайджану, подчеркнул, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Узбекистана за телефонный звонок и проявленную поддержку.

    Глава нашего государства проинформировал о произошедшем инциденте, отметил, что в настоящее время ситуация находится под полным контролем.

    В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы дальнейшего развития дружественных, братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

    Главы государств еще раз подтвердили, что Азербайджан и Узбекистан и впредь будут постоянно поддерживать друг друга.

