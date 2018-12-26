Шатдаун правительства не сказался на процессе выдачи виз посольством США в Азербайджане

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Временная приостановка работы американского правительства ("шатдаун") не сказалась на процессе выдачи виз посольством США в Азербайджане, сообщает Report.

"Паспортные и визовые услуги будут продолжены во время временной приостановки деятельности федерального правительства. Наша страница не будет обновляться до полного восстановления операций, за исключением обмена информацией о чрезвычайных ситуациях и безопасности", - говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что правительство США частично приостановило работу, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

В результате шатдауна в США закрыта часть национальных парков, некоторые достопримечательности, а служащие ряда государственных учреждений вынуждены проводить праздники в офисе. Авиадиспетчерам, сотрудникам правоохранительных органов, ФБР, таможни и многим другим служащим пришлось работать бесплатно.

При этом президент Дональд Трамп, заявил, что правительство США не вернется к полноценной работе, пока демократы в конгрессе не утвердят финансирование стены на границе с Мексикой.