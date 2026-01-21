Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Шарль Мишель: Мирный договор между Азербайджаном и Арменией - сильный сигнал для стран мира

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 14:03
    Шарль Мишель: Мирный договор между Азербайджаном и Арменией - сильный сигнал для стран мира

    Мирный договор между Азербайджаном и Арменией является очень сильным сигналом для стран мира.

    Как сообщает Report, об этом заявил член жюри "Премии Заида за человеческое братство", бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель 9 января на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Баку.

    Он отметил, что несмотря на трудности, прошлые и нынешние страдания, имеется общая воля для того, чтобы смотреть в будущее, пусть и с небольшими, но оптимизмом и надеждой:

    "И это связано с ценностями, которые мы хотим продвигать и защищать. Потому что мы считаем, что эти ценности в будущем должны продвигаться еще больше. Хотел бы еще раз отметить, что мы высоко ценим Ваше лидерство, это мирное соглашение. Нашим решением о присуждении премии мы хотим продемонстрировать нашу поддержку всех предпринимаемых Вами усилий для превращения этого мирного соглашения в реальность и пожелать позитивных надежд и перспектив региону и Южному Кавказу, а также более обширному региону".

