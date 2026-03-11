Шарль Мишель: Международная система переживает период ослабления

XIII Глобальный Бакинский форум станет площадкой для глубокого обмена мнениями о трансформации международного сообщества и современных глобальных вызовах.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил экс-президент Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, несмотря на высокий уровень развития современного мира, система международного сотрудничества сегодня переживает период ослабления.

"Мир сегодня более прекрасен, чем когда-либо, однако многосторонность, вероятно, слабее, чем когда-либо", - отметил Мишель.

Он подчеркнул, что международная система сталкивается сразу с несколькими долгосрочными тенденциями и серьезными вызовами.

По мнению бывшего главы Европейского совета, обсуждения в рамках Бакинского форума помогут лучше понять глобальные проблемы - от изменения климата до вопросов международной безопасности - и предложить новые идеи для укрепления сотрудничества.