Шарль Мишель: Международная система переживает период ослабления
- 11 марта, 2026
- 15:28
XIII Глобальный Бакинский форум станет площадкой для глубокого обмена мнениями о трансформации международного сообщества и современных глобальных вызовах.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил экс-президент Европейского совета Шарль Мишель.
По его словам, несмотря на высокий уровень развития современного мира, система международного сотрудничества сегодня переживает период ослабления.
"Мир сегодня более прекрасен, чем когда-либо, однако многосторонность, вероятно, слабее, чем когда-либо", - отметил Мишель.
Он подчеркнул, что международная система сталкивается сразу с несколькими долгосрочными тенденциями и серьезными вызовами.
По мнению бывшего главы Европейского совета, обсуждения в рамках Бакинского форума помогут лучше понять глобальные проблемы - от изменения климата до вопросов международной безопасности - и предложить новые идеи для укрепления сотрудничества.