    Шамиль Айрым: Мир между Баку и Ереваном откроет путь к открытию турецко-армянской границы

    Внешняя политика
    • 09 апреля, 2026
    • 15:26
    Шамиль Айрым: Мир между Баку и Ереваном откроет путь к открытию турецко-армянской границы

    С достижением долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией откроется и турецко-армянская граница.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель группы дружбы Великого Национального Собрания Турции - межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Шамиль Айрым во время совместного заседания рабочих групп парламентов Азербайджана, Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, проведенного в Милли Меджлисе.

    Он подчеркнул важность сотрудничества в сферах образования, энергетики и безопасности, а также развития культурных связей между тюркскими государствами.

    По его словам, регион Восточного Средиземноморья сегодня является не только центром энергетических ресурсов, но и ареной глобальной конкуренции и геополитического противостояния. В этом контексте кипрский вопрос сохраняет ключевое значение для региональной стабильности. "Очевидно, что устойчивое урегулирование невозможно без признания суверенного равенства и равного международного статуса кипрского турецкого народа. Турция и далее будет решительно защищать права и интересы Турецкой Республики Северного Кипра", - заявил он. Он также подчеркнул, что Организация тюркских государств - это не просто платформа сотрудничества, а институциональная основа общей истории, культуры и будущего. "Проведение столь значимой встречи в Баку в период, когда регион фактически находится в условиях "огненного кольца", вызвало широкий резонанс в тюркском мире и пристальное внимание со стороны государств региона", - добавил он.

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Милли Меджлис Шамиль Айрым Организация тюркских государств Северный Кипр Турция
    Şamil Ayrım: Azərbaycanla sülh Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılmasına gətirəcək
    Shamil Ayrim: Peace between Baku and Yerevan could pave way for opening Türkiye–Armenia border

