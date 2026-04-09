Шамиль Айрым: Мир между Баку и Ереваном откроет путь к открытию турецко-армянской границы

С достижением долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией откроется и турецко-армянская граница.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель группы дружбы Великого Национального Собрания Турции - межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Шамиль Айрым во время совместного заседания рабочих групп парламентов Азербайджана, Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, проведенного в Милли Меджлисе.

Он подчеркнул важность сотрудничества в сферах образования, энергетики и безопасности, а также развития культурных связей между тюркскими государствами.

По его словам, регион Восточного Средиземноморья сегодня является не только центром энергетических ресурсов, но и ареной глобальной конкуренции и геополитического противостояния. В этом контексте кипрский вопрос сохраняет ключевое значение для региональной стабильности. "Очевидно, что устойчивое урегулирование невозможно без признания суверенного равенства и равного международного статуса кипрского турецкого народа. Турция и далее будет решительно защищать права и интересы Турецкой Республики Северного Кипра", - заявил он. Он также подчеркнул, что Организация тюркских государств - это не просто платформа сотрудничества, а институциональная основа общей истории, культуры и будущего. "Проведение столь значимой встречи в Баку в период, когда регион фактически находится в условиях "огненного кольца", вызвало широкий резонанс в тюркском мире и пристальное внимание со стороны государств региона", - добавил он.