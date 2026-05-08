Сербский телеканал показал репортаж о Гобустанском заповеднике

Сербский телеканал Newsmax Balkans подготовил сюжет о Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике, назвав его одним из важнейших исторических мест Азербайджана.

Как сообщает балканское бюро Report, группа журналистов прибыла в Баку первым прямым рейсом авиакомпании Air Serbia Белград–Баку и посетила ряд исторических достопримечательностей страны.

В сюжете о Гобустане отмечается, что именно здесь находятся древнейшие следы жизни на Кавказе.

"На скалах сохранились рисунки, датируемые 20 тысячами лет. Именно поэтому это место включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из важнейших исторических точек Азербайджана", - отмечают авторы.

Журналисты также рассказали о грязевых вулканах Азербайджана. "В отличие от обычных вулканов, они извергают не лаву, а холодную грязь и газ – под давлением из глубин земли. Это природное явление связывают с тем, что Азербайджан чрезвычайно богат нефтью и газом", - отмечается в сюжете.

