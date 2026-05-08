Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сербский телеканал показал репортаж о Гобустанском заповеднике

    Внешняя политика
    • 08 мая, 2026
    • 14:20
    Сербский телеканал показал репортаж о Гобустанском заповеднике

    Сербский телеканал Newsmax Balkans подготовил сюжет о Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике, назвав его одним из важнейших исторических мест Азербайджана.

    Как сообщает балканское бюро Report, группа журналистов прибыла в Баку первым прямым рейсом авиакомпании Air Serbia Белград–Баку и посетила ряд исторических достопримечательностей страны.

    В сюжете о Гобустане отмечается, что именно здесь находятся древнейшие следы жизни на Кавказе.

    "На скалах сохранились рисунки, датируемые 20 тысячами лет. Именно поэтому это место включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из важнейших исторических точек Азербайджана", - отмечают авторы.

    Журналисты также рассказали о грязевых вулканах Азербайджана. "В отличие от обычных вулканов, они извергают не лаву, а холодную грязь и газ – под давлением из глубин земли. Это природное явление связывают с тем, что Азербайджан чрезвычайно богат нефтью и газом", - отмечается в сюжете.

    Полный видеосюжет доступен по ссылке.

    Гобустанский заповедник
    Видео
    Serbiya telekanalı Qobustandan sujet hazırlayıb
    Видео
    Serbian TV channel airs reportage about Gobustan

    Последние новости

    15:38

    В Грузии создается новый вуз

    В регионе
    15:34

    Гарсия: Испания вышлет иностранцев с лайнера даже с симптомами хантавируса

    Другие страны
    15:24

    Студенты ГГУ намерены активно участвовать в WUF13

    Внутренняя политика
    15:21

    Еврокомиссия напомнила авиакомпаниям о запрете ретроактивных сборов из-за топливного кризиса

    Другие страны
    15:16

    Бочоришвили и Колтер обсудили шаги по развитию связей между Грузией и США

    В регионе
    15:13

    В Kapital Bank назвали цифровые угрозы главным риском для банков

    Финансы
    15:00

    Милли Меджлис соберется на очередное заседание 12 мая

    Внутренняя политика
    14:48

    Турция завершит работы на своем участке Зангезурского коридора за 4–5 лет

    Инфраструктура
    14:47

    Зеленский анонсировал визит спецпредставителей Трампа в Киев

    Другие страны
    Лента новостей