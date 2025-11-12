Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Сараево планирует подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 17:18
    Сараево планирует подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Босния и Герцеговина рассчитывает подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Боснии Зукан Хелез.

    Хелез сегодня провел встречу с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

    "Сегодняшняя встреча подтверждает наше общее стремление к дальнейшему углублению дружбы и партнерства между Боснией и Азербайджаном. <...> Сегодня мы подписали Письмо о намерениях, в котором обе стороны выразили готовность провести юридические процедуры для заключения Соглашения о сотрудничестве между Советом министров Боснии и правительством Азербайджана в области обороны", - сказал он.

    По его словам, стороны сегодня подписали также План двустороннего военного сотрудничества между двумя странами на 2026 год, который определяет совместную деятельность в области обороны. План включает совместные учения, обмен опытом и визиты с целью укрепления партнерских отношений и содействия региональной и международной безопасности.

    Хелез добавил, что сотрудничество обладает значительным потенциалом для заключения новых контрактов и увеличения производства, что будет способствовать развитию оборонных возможностей и укреплению экономических связей между Баку и Сараево.

    "Я убежден, что сегодняшние переговоры, а также подписанные документы еще больше укрепят экономическое сотрудничество и партнерские отношения между нашими странами", - заключил Хелез.

    Босния и Герцеговина Азербайджан Министерство обороны Закир Гасанов Зукан Хелез
    Sarayevo Bakı ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağa ümid edir
    Bosnia and Herzegovina plans to sign defense cooperation deal with Azerbaijan

    Последние новости

    17:55
    Фото

    Байрамов обсудил с послом Бангладеш предстоящие в Азербайджане международные мероприятия

    Внешняя политика
    17:43

    Канада расширила санкционный список в отношении России

    Другие страны
    17:39

    Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    В регионе
    17:35
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ДОПОЛНЕНО

    Внутренняя политика
    17:31

    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    17:25

    Счетная палата предложила выделить финансирование Агентства DOST в отдельную статью бюджета

    Финансы
    17:20

    Пашинян: Строительство участка TRIPP в Армении начнется во второй половине 2026 года

    В регионе
    17:18

    Сараево планирует подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Внешняя политика
    17:17

    В Турцию доставят тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии

    Внешняя политика
    Лента новостей