Сараево планирует подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
- 12 ноября, 2025
- 17:18
Босния и Герцеговина рассчитывает подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом заявил министр обороны Боснии Зукан Хелез.
Хелез сегодня провел встречу с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.
"Сегодняшняя встреча подтверждает наше общее стремление к дальнейшему углублению дружбы и партнерства между Боснией и Азербайджаном. <...> Сегодня мы подписали Письмо о намерениях, в котором обе стороны выразили готовность провести юридические процедуры для заключения Соглашения о сотрудничестве между Советом министров Боснии и правительством Азербайджана в области обороны", - сказал он.
По его словам, стороны сегодня подписали также План двустороннего военного сотрудничества между двумя странами на 2026 год, который определяет совместную деятельность в области обороны. План включает совместные учения, обмен опытом и визиты с целью укрепления партнерских отношений и содействия региональной и международной безопасности.
Хелез добавил, что сотрудничество обладает значительным потенциалом для заключения новых контрактов и увеличения производства, что будет способствовать развитию оборонных возможностей и укреплению экономических связей между Баку и Сараево.
"Я убежден, что сегодняшние переговоры, а также подписанные документы еще больше укрепят экономическое сотрудничество и партнерские отношения между нашими странами", - заключил Хелез.