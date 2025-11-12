Сараево планирует подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Босния и Герцеговина рассчитывает подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Боснии Зукан Хелез.

Хелез сегодня провел встречу с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

"Сегодняшняя встреча подтверждает наше общее стремление к дальнейшему углублению дружбы и партнерства между Боснией и Азербайджаном. <...> Сегодня мы подписали Письмо о намерениях, в котором обе стороны выразили готовность провести юридические процедуры для заключения Соглашения о сотрудничестве между Советом министров Боснии и правительством Азербайджана в области обороны", - сказал он.

По его словам, стороны сегодня подписали также План двустороннего военного сотрудничества между двумя странами на 2026 год, который определяет совместную деятельность в области обороны. План включает совместные учения, обмен опытом и визиты с целью укрепления партнерских отношений и содействия региональной и международной безопасности.

Хелез добавил, что сотрудничество обладает значительным потенциалом для заключения новых контрактов и увеличения производства, что будет способствовать развитию оборонных возможностей и укреплению экономических связей между Баку и Сараево.

"Я убежден, что сегодняшние переговоры, а также подписанные документы еще больше укрепят экономическое сотрудничество и партнерские отношения между нашими странами", - заключил Хелез.