Сан-Франциско принял декларацию в связи с Днем независимости Азербайджана

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Сан-Франциско и Наблюдательный совет округа принял поздравительную декларацию в связи с Днем независимости Азербайджана, отмечаемого 18 октября.

Как сообщает Report, документ был направлен в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В декларации, подписанной всеми членами Наблюдательного совета, подчеркивается значимость созданной в Азербайджане первой во всем мусульманском мире светской республики, ее вклад в распространение и развитие демократии во всем регионе.

В декларации от имени жителей Сан-Франциско и Наблюдательного совета выражается поздравление по случаю Дня независимости Азербайджана.

Отметим, что один из крупнейший городов США и Калифорнии – Сан-Франциско является центром культуры, образования, экономики и финансов Северной Калифорнии. Город с населением порядка 900 тысяч человек считается вторым по плотности населения городом США.