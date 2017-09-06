 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саммит Азербайджан-Турция-Грузия планируется провести в следующем году

    Стороны также обсудили реализацию проектов транспортных коридоров, в том числе Баку-Тбилиси Карс© Report.az

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Есть идея, чтобы в следующем году провести саммит трех стран Азербайджан-Турция-Грузия.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи со своими турецким и грузинским коллегами.

    Он также напомнил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипотношений между тремя странами.

    По словам Э. Мамедъярова, в ходе трехсторонней встречи министры обсудили актуальные политические, экономические вопросы.

    "Проект "Южного газового коридора" активно продолжается. Все три страны участвуют в нем", - подчеркнул азербайджанский дипломат.

    Он отметил, что стороны также обсудили реализацию проектов транспортных коридоров, в том числе Баку-Тбилиси Карс.

    "Надеемся, что грузинский участок этого коридора будет завершен в октябре", - добавил глава МИД Азербайджана.

    Министры также обсудили ход реализации проекта Трансевразийской высокоскоростной информационной магистрали (TASIM).

    В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу добавил, что саммит трех стран планируется провести в Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi