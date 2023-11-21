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Самед Сеидов: Применение США 907-й поправки является примером двойных стандартов

Самед Сеидов: Применение США 907-й поправки является примером двойных стандартов 907-я поправка является самым несправедливым документом, принятым в отношении Азербайджана.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 12:37
Самед Сеидов: Применение США 907-й поправки является примером двойных стандартов

907-я поправка является самым несправедливым документом, принятым в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов сказал на сегодняшнем заседании парламента.

"907-я поправка является самым несправедливым документом, принятым в отношении Азербайджана. С 2002 года США сами не применяли эту поправку. Однако, похоже, красной линией для США стало обеспечение независимости Азербайджана. Повторное применение 907-й поправки является примером двойных стандартов", - сказал Сеидов.

Он отметил, что если президент Байден подпишет акт S3000, запрещающий приостанавливать действие 907-й поправки, это решение напрямую испортит отношения между США и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitə sədri ABŞ Prezidentinə çağırış edib: "Aktı imzalama"

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