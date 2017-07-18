Самед Сеидов прибыл в Сербию

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса, содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ по Сербии Самед Сеидов прибыл в Белград.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ, С.Сеидов вместе с другим содокладчиком, депутатом от Финляндии Марией Гузениной с 18 по 21 июля будут находиться в Сербии.

В рамках своей поездки в Белград, Буяновац и Прешево, содокладчики изучат ход выполнения Сербией взятых на себя обязательств перед ПАСЕ.

В ходе визита содокладчики проведут ряд встреч с официальными лицами Сербии, а также представителями НПО и СМИ этой страны.