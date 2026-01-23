Сахиба Гафарова заявила о хороших возможностях для расширения связей с Испанией

Азербайджан и Испания в последние годы ведут активный политический диалог, что дает возможность всесторонне обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции в Баку с председателем Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь Сосиас.

"По ряду направлений налажено успешное сотрудничество, и существуют хорошие возможности для его дальнейшего расширения и охвата новых сфер. В то же время ведется работа по расширению договорно-правовой базы", - отметила Гафарова.

Она подчеркнула важность взаимодействия в сферах науки, образования и культуры.

"Укрепление связей в этих областях позволит двум народам, особенно молодежи, лучше узнать друг друга и еще больше сблизиться", - сказала спикер парламента.

Кроме того, Гафарова указала на наличие благоприятных возможностей для расширения межпарламентского сотрудничества. "Нынешний визит председателя Конгресса еще раз подтверждает наше намерение воспользоваться этими возможностями", - добавила она.