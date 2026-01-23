Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Сахиба Гафарова заявила о хороших возможностях для расширения связей с Испанией

    Внешняя политика
    • 23 января, 2026
    • 14:38
    Сахиба Гафарова заявила о хороших возможностях для расширения связей с Испанией
    Сахиба Гафарова

    Азербайджан и Испания в последние годы ведут активный политический диалог, что дает возможность всесторонне обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции в Баку с председателем Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь Сосиас.

    "По ряду направлений налажено успешное сотрудничество, и существуют хорошие возможности для его дальнейшего расширения и охвата новых сфер. В то же время ведется работа по расширению договорно-правовой базы", - отметила Гафарова.

    Она подчеркнула важность взаимодействия в сферах науки, образования и культуры.

    "Укрепление связей в этих областях позволит двум народам, особенно молодежи, лучше узнать друг друга и еще больше сблизиться", - сказала спикер парламента.

    Кроме того, Гафарова указала на наличие благоприятных возможностей для расширения межпарламентского сотрудничества. "Нынешний визит председателя Конгресса еще раз подтверждает наше намерение воспользоваться этими возможностями", - добавила она.

