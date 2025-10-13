Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор будет способствовать прогрессу в регионе
- 13 октября, 2025
- 14:54
Зангезурский коридор станет важным транспортным соединением в Евразии, он будет способствовать сотрудничеству и прогрессу в регионе.
Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на третьей трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции в Исламабаде.
По словам спикера, одним из основных результатов Вашингтонской встречи лидеров США, Азербайджана и Армении 8 августа является договоренность об открытии Зангезурского коридора, инициированного президентом Ильхамом Алиевым:
"С реализацией "Маршрута Трампа во имя международного мира и благополучия" Зангезурский коридор станет важным транспортным соединением в Евразии, будет способствовать сотрудничеству и прогрессу в нашем регионе".
Гафарова подчеркнула, что все это, в первую очередь, является результатом проводимой президентом Ильхамом Алиевым мирной дипломатии, а также деятельности во имя безопасности, сотрудничества и прогресса.