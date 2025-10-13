Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор будет способствовать прогрессу в регионе

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 14:54
    Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор будет способствовать прогрессу в регионе

    Зангезурский коридор станет важным транспортным соединением в Евразии, он будет способствовать сотрудничеству и прогрессу в регионе.

    Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на третьей трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции в Исламабаде.

    По словам спикера, одним из основных результатов Вашингтонской встречи лидеров США, Азербайджана и Армении 8 августа является договоренность об открытии Зангезурского коридора, инициированного президентом Ильхамом Алиевым:

    "С реализацией "Маршрута Трампа во имя международного мира и благополучия" Зангезурский коридор станет важным транспортным соединением в Евразии, будет способствовать сотрудничеству и прогрессу в нашем регионе".

    Гафарова подчеркнула, что все это, в первую очередь, является результатом проводимой президентом Ильхамом Алиевым мирной дипломатии, а также деятельности во имя безопасности, сотрудничества и прогресса.

    Сахиба Гафарова Зангезурский коридор "Маршрут Трампа"
    Sahibə Qafarova: Zəngəzur dəhlizi regionda əməkdaşlığa və tərəqqiyə xidmət edəcək
    Speaker: Zangazur corridor to promote regional co-op, progress

    Последние новости

    15:17

    Во время выступления Трампа в Кнессете была совершена провокация

    Другие
    15:14

    Трамп выразил надежду на установление прочного мира на Ближнем Востоке.

    Другие страны
    15:12

    Названо время замены пришедших в негодность медалей азербайджанских олимпийцев

    Индивидуальные
    15:11
    Видео

    Ильхам Алиев провел беседу "на ногах" с Николом Пашиняном в Египте

    Внешняя политика
    15:01
    Фото

    Журналисты приняли участие в вакцинации против гриппа

    Здоровье
    14:57

    В Польше заявили о войне с Россией в киберпространстве

    Другие страны
    14:55

    Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут разрушительную пропаганду

    Внешняя политика
    14:54

    Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор будет способствовать прогрессу в регионе

    Внешняя политика
    14:50

    Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в 2026 году в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей