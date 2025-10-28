Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Сахиба Гафарова обсудила с румынским коллегой межпарламентское сотрудничество

    Внешняя политика
    28 октября, 2025
    18:49
    Сахиба Гафарова обсудила с румынским коллегой межпарламентское сотрудничество

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Парламента Румынии Мирчей Абрудеаном, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в Международной парламентской конференции.

    Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

    На встрече было подчеркнуто, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией успешно развиваются. Была отмечена важная роль визитов и встреч на высоком уровне в укреплении двусторонних связей, а также то, что подписанные документы составляют прочную правовую базу для этого сотрудничества. Экспорт азербайджанского газа в Румынию в рамках энергетического сотрудничества вносит значительный вклад в энергетическую безопасность этой страны. Также была отмечена важность расширения сотрудничества в области образования, науки и культуры, а также межрегионального сотрудничества.

    На встрече обсуждались пути развития межпарламентских связей в рамках различных комитетов, состоялся обмен мнениями по углублению сотрудничества в рамках международных парламентских организаций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

