Сахиба Гафарова обсудила с румынским коллегой межпарламентское сотрудничество

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Парламента Румынии Мирчей Абрудеаном, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в Международной парламентской конференции.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было подчеркнуто, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией успешно развиваются. Была отмечена важная роль визитов и встреч на высоком уровне в укреплении двусторонних связей, а также то, что подписанные документы составляют прочную правовую базу для этого сотрудничества. Экспорт азербайджанского газа в Румынию в рамках энергетического сотрудничества вносит значительный вклад в энергетическую безопасность этой страны. Также была отмечена важность расширения сотрудничества в области образования, науки и культуры, а также межрегионального сотрудничества.

На встрече обсуждались пути развития межпарламентских связей в рамках различных комитетов, состоялся обмен мнениями по углублению сотрудничества в рамках международных парламентских организаций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.