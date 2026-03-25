Сахиба Гафарова и Цао Личжи обсудили межпарламентское сотрудничество

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе визита в Китай встретилась с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Цао Личжи.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Милли Меджлис.

Глава парламента Азербайджана отметила, что за 34 года дипломатических отношений между странами они неизменно основывались на дружбе, взаимном уважении и поддержке, а в последние годы под руководством лидеров вышли на уровень стратегического партнерства.

Гафарова заявила о неизменно твердой поддержке Азербайджаном политики "Одного Китая", тогда как Китай, в свою очередь, всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Цао Личжи отметил, что высоко ценит поддержку Азербайджаном политики "Одного Китая", позиции Китая в отношении Тайваня и автономных регионов Гонконг и Синьцзян-Уйгур, а также сделанные в этом направлении заявления. Он также поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Китая из Ирана через территорию Азербайджана.

Собеседники обсудили развитие сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь", подчеркнув роль Среднего коридора как надежного и эффективного маршрута, соединяющего Китай с Европой через Каспий. Отмечен рост грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Стороны также затронули перспективы сотрудничества в сфере цифрового развития, искусственного интеллекта и зеленой энергетики, а также возможности, открывающиеся после отмены визового режима и запуска прямых авиарейсов.

Цао Личжи отметил растущую роль Азербайджана на международной арене и подтвердил намерение Китая укреплять связи с Баку. Китайская сторона поддержала членство Азербайджана в ШОС и его председательство в СВМДА.

Собеседники уделили внимание и межпарламентскому сотрудничеству, отметив, что связи в этой области занимают важное место в углублении отношений между двумя странами. В ходе встречи также обсуждены перспективы развития культурных связей. В этой связи Гафарова особо высоко оценила сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Китайской Народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами.