Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Сахиба Гафарова: Энергетический переход был одним из главных приоритетов председательства на COP29

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 22:00
    Сахиба Гафарова: Энергетический переход был одним из главных приоритетов председательства на COP29

    Энергетический переход был одним из приоритетных направлений деятельности председательства COP29.

    Как передает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на тематической сессии "Энергетический переход", прошедшей в рамках 30-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) в городе Белен Федеративной Республики Бразилия.

    Спикер Милли Меджлиса напомнила, что Азербайджан совместно с Международным энергетическим агентством организовал четыре Диалога по энергетическому переходу на высоком уровне, собрав партнёров из различных регионов мира. Эти обсуждения способствовали формированию глобальной энергетической повестки. В результате, в рамках тесного сотрудничества с Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Европейской экономической комиссией (ЕЭК ООН), Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), Международным энергетическим агентством (МЭА) и Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Председательство COP29 представило три важные энергетические инициативы: Глобальный инкубатор энергоэффективности и сетей, Глобальный инкубатор зелёных энергетических зон и коридоров, а также Водородную декларацию COP29.

    По словам спикера парламента, эти инициативы основаны на результатах первой Глобальной оценки, проведённой в рамках Парижского соглашения, и существующих обязательствах, отражая необходимость ликвидации пробелов в реализации и безотлагательности принятия соответствующих мер.

    В своём выступлении Сахиба Гафарова отметила, что ускорение перехода к чистой энергии имеет важное значение для сокращения выбросов парниковых газов, борьбы с изменением климата и содействия устойчивому развитию. По её словам, для достижения этой цели необходимо наращивать последовательные и решительные усилия, опираясь на уже достигнутые результаты. Вместе с тем требуется проведение фундаментальной трансформации в сфере производства, распределения и потребления энергии, которая должна способствовать как удовлетворению глобальных потребностей, так и эффективному решению вызовов, создаваемых изменением климата.

    В выступлении также было отмечено, что каждая из инициатив нацелена на стратегические приоритеты в области внедрения, хранения, передачи и распределения чистой энергетической инфраструктуры. Они призваны ускорить прогресс в достижении целей по возобновляемой энергии и энергоэффективности, укрепить международное сотрудничество и политическую волю для реализации практических мер. Спикер подчеркнула, что инициативы предусматривают содействие инновациям, передачу технологий, совершенствование взаимосвязей энергетических сетей и формирование новых инвестиционных механизмов. Главная цель - достижение энергетического перехода, обеспечивающего справедливое и равноправное участие каждой страны и сообщества в этом процессе.

    Спикер Милли Меджлиса также рассказала о проводимой в Азербайджане работе по расширению производства возобновляемой энергии и достигнутых результатах. Она отметила, что Азербайджан, последовательно реализуя политику чистой энергии, увеличивает долю возобновляемых источников в энергетическом балансе, превращаясь в одно из ведущих государств в области развития возобновляемой энергетики.

    Технический потенциал возобновляемых энергетических ресурсов Азербайджана оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море, а их экономический потенциал составляет около 27 ГВт. В настоящее время доля возобновляемой энергии достигает примерно 18,8 % от общей установленной мощности, что эквивалентно 1,8 ГВт. К 2027 году планируется реализация проектов в области зелёной энергетики общей мощностью свыше 2 ГВт.

    Также было отмечено, что к 2030 году планируется обеспечить производство около 40 % всей энергии в стране за счёт возобновляемых источников.

    Как подчеркнула Сахиба Гафарова, инвестиционные обязательства Азербайджана в сфере чистой энергетики, несмотря на богатые запасы традиционных энергоресурсов, демонстрируют решимость страны построить низкоуглеродное будущее.

    По её словам, Азербайджан также играет ведущую роль в разработке новых стандартов определения зон развития чистой энергетики. Создание Зелёной энергетической зоны на освобождённых от оккупации и разрушенных территориях, находившихся под оккупацией почти тридцать лет, является ярким примером стратегического видения в области устойчивого восстановления и региональной трансформации.

    В завершение своего выступления спикер Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан, как ответственный член международного сообщества, продолжит усилия по увеличению мощностей возобновляемой энергетики, развитию гидроэнергетического потенциала и укреплению мер по энергоэффективности. Наша страна остаётся приверженной поддержке глобальных климатических целей и совместным действиям по построению инклюзивного и безопасного энергетического будущего.

    COP30 Сахиба Гафарова COP29
    Фото
    Sahibə Qafarova: Enerji keçidi COP29 sədrliyinin fəaliyyətində əsas prioritetlərdən biri olub

    Последние новости

    22:10

    В Дании намерены запретить использовать соцсети детям до 15 лет

    Другие страны
    22:00
    Фото

    Сахиба Гафарова: Энергетический переход был одним из главных приоритетов председательства на COP29

    Внешняя политика
    21:51
    Фото

    На суде по делу граждан Армении оглашены доказательства в отношении еще 10 обвиняемых

    Внутренняя политика
    21:38

    СМИ: США проведут масштабный аукцион на бурение в Американском заливе

    Другие страны
    21:29

    В Эр-Рияде стартовала церемония открытия VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    21:01

    Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    20:55
    Фото

    В Туркменистане отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    20:49

    Армия США планирует закупить миллион БПЛА в ближайшие годы

    Другие страны
    20:36
    Фото

    В США отметили 5-ю годовщину Победы

    Диаспора
    Лента новостей