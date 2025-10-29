Сабина Алиева призвала Черногорию обеспечить соблюдение прав задержанных азербайджанцев

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила письмо своему черногорскому коллеге Синише Бьяковичу в связи с задержанием в Подгорице нескольких граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, в обращении омбудсмен попросила взять дело под личный контроль и обеспечить, чтобы права задержанных граждан были защищены в соответствии с национальным законодательством Черногории и международными обязательствами в области прав человека.

Омбудсмен подчеркнула важность соблюдения презумпции невиновности, права на юридическую помощь и доступа к переводчику.

Она также обратила внимание на необходимость предотвращения любых проявлений дискриминации, враждебной риторики или нетерпимости по этническому, национальному или религиозному признаку.

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями Черногории, после чего несколько человек были задержаны полицией.