Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Сабина Алиева призвала Черногорию обеспечить соблюдение прав задержанных азербайджанцев

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 13:50
    Сабина Алиева призвала Черногорию обеспечить соблюдение прав задержанных азербайджанцев

    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила письмо своему черногорскому коллеге Синише Бьяковичу в связи с задержанием в Подгорице нескольких граждан Азербайджана.

    Как сообщает Report, в обращении омбудсмен попросила взять дело под личный контроль и обеспечить, чтобы права задержанных граждан были защищены в соответствии с национальным законодательством Черногории и международными обязательствами в области прав человека.

    Омбудсмен подчеркнула важность соблюдения презумпции невиновности, права на юридическую помощь и доступа к переводчику.

    Она также обратила внимание на необходимость предотвращения любых проявлений дискриминации, враждебной риторики или нетерпимости по этническому, национальному или религиозному признаку.

    Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями Черногории, после чего несколько человек были задержаны полицией.

    Сабина Алиева омбудсмен Черногория граждане Азербайджана
    Səbinə Əliyeva monteneqrolu həmkarına Azərbaycan vətəndaşlarının saxlanılması ilə bağlı müraciət edib
    Ombudsman urges Montenegro to protect rights of detained Azerbaijanis

    Последние новости

    14:26

    В TƏBİB назвали предварительную причину смерти беременной девушки в Астаре

    Происшествия
    14:25

    Арутюнян: В Декларации независимости Армении есть определенные проблемы

    В регионе
    14:23

    Азербайджан и Турция внедряют систему взаимного признания автомобильных номеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    14:17

    Главы МИД Азербайджана и Омана провели встречу один на один

    Внешняя политика
    14:13

    MEDIA планирует расширить в ближайшем будущем проект "Медиа-волонтер"

    Медиа
    14:10

    Джавид Абдуллаев: Стоимость энергии должна быть привлекательной для инвесторов

    Энергетика
    14:09

    Минюст Армении: Не рассматриваем выступить с инициативой об объявлении амнистии

    В регионе
    14:08

    Рза Нагиев: Риск-аппетит банков мешает участию местных компаний в проектах ВИЭ

    Энергетика
    14:06

    Операции Binance через m10– надёжно, напрямую и в манатах!

    Бизнес
    Лента новостей