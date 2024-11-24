Сабина Алиева на встрече с генсеком ОИС подчеркнула важность увеличения поддержки для решения минной проблемы Азербайджана

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахимом Тахой в городе Джидде Саудовской Аравии.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахимом Тахой в городе Джидде Саудовской Аравии.

Как сообщает Report , на встрече омбудсмен подробно рассказала о своей деятельности по защите прав и свобод человека.

Отметив важность международного сотрудничества, уполномоченный подчеркнула, что предпринимает шаги по укреплению взаимного сотрудничества с региональными и международными организациями, в том числе с омбудсменами и национальными институтами по правам человека стран-членов в рамках Ассоциации омбудсменов ОИС и Азиатской ассоциации омбудсменов. С.Алиева подчеркнула важность усиления совместной деятельности между национальными правозащитными учреждениями стран-членов Ассоциации омбудсменов ОИС для более эффективной защиты прав и свобод человека.

Обратив внимание на то, что территории Азербайджана почти тридцать лет были оккупированы Арменией, омбудсмен с удовлетворением напомнила, что в течение этого периода ОИС поддерживала нашу страну, признала Ходжалинский геноцид и принимала резолюции с требованием освобождения оккупированных территорий.

Информируя о преступлениях экоцида, совершенных Арменией на азербайджанских территориях, уполномоченный отметила серьезный ущерб экологии и установку мин. Омбудсмен отметила, что Азербайджану до сих пор не предоставлены точные карты заминированных участков, и проблема мин создает серьезные препятствия для жизни и здоровья гражданских лиц, безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родину и проводимых восстановительных работ.

Учитывая все это, была подчеркнута важность увеличить поддержку со стороны стран-членов Организации исламского сотрудничества для решения существующей проблемы.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Брахим Таха, в свою очередь, поблагодарил за теплую встречу и отметил, что Азербайджан является активным членом ОИС. Генеральный секретарь также отметил, что неоднократно посещал нашу страну, освобождение Азербайджаном своих территорий от оккупации было встречено с одобрением в исламском мире, и он лично ознакомился с восстановительными работами на освобожденных территориях.

На встрече также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.