Эксперт: Позиции Азербайджана в регионе весомы благодаря объемам своей экономики - МНЕНИЕ

"Позиции Азербайджана достаточно весомы в регионе благодаря объемам своей экономики".

Об этом Report заявил научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, комментируя извинения со стороны российского мобильного оператора "Мегафон" перед Азербайджаном.

По его мнению, факты незаконного ведения бизнеса на оккупированных территориях достаточно трудно пресекать жесткими санкциями либо возможностью штрафов через международный суд, так как в последнем случае издержки ведения дела в суде более высоки, чем переговоры по подобным случаям.

Кроме того, ограничения на действия иностранных компаний не влияют на армянские юридические лица, которые по любому продолжат сотрудничать с сепаратистами.

"Поэтому эти факты, пусть и не часто, но могут повторяться", - считает российский эксперт.

Вместе тем, как указал он, позиции Азербайджана достаточно весомы, чтобы влиять на ситуацию постфактум.

"Примеры от "легкого" до уровня серьезного разбирательства и исправления подобных нарушений показывают силу гравитации азербайджанской экономики, я имею в виду, насколько важен объем и влияние азербайджанской экономики на своих соседей", - подчеркнул А.Караваев.

По его словам, любые компании, будь то российские либо иностранные, руководствуются прежде всего вопросом прибыли.