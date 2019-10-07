Российский дипломат: Отношения между президентами Азербайджана и РФ можно назвать образцовыми

"Приезд Ильхама Алиева на Валдайский Форум был радостным поводом для того, чтобы обсудить наши двусторонние связи на уровне президентов, а также получить более ясное представление о позиции Азербайджана - влиятельного Евразийского лидирующего государства". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, помощник заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Бакланов.

Он отметил, что выступление Ильхама Алиева было очень продуманным и содержало "богатую фактуру, необходимую для более ясного представления ситуации в Кавказском регионе в более широком региональном плане". "Нам также были очень интересны оценки, которые дал президент Алиев в отношении тенденции развития мира", - подчеркнул дипломат.

По словам заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов, Азербайджан на Валдайском форуме выдвинул очень много интересных идей, направленных на улучшение ситуации на Кавказе: "Спецификой валдайской встречи в этом году была активизация политики, экономики, финансов на Востоке и разворот к Востоку. Азербайджан как раз одна из тех держав, которые находятся на стыке Европы и Азии и от Азербайджана исходило очень много интересных политических, экономических, интеллектуальных разработок, связанных с преобразованием медийного евразийского пространства, превращением этого пространства в более позитивное и спокойное, сосредоточенное на вопросах развития и стремящееся к тому, чтобы избавиться от ранее имевшихся конфликтов и кризисных ситуаций и не добавлять никаких новых. Надо сказать, что этот вклад Азербайджана очень велик и вызывает большое уважение и именно с этим был связан повышенный интерес к приезду господина Алиева и его выступлению".

"Президент в своем выступлении уделил значительное внимание вопросу Нагорного Карабаха. Он поделился конкретными данными, касающимися и исторического и современного аспектов проблемы. Обратил внимание на гуманитарные вопросы, связанные с вынужденным переселением большого количества населения, - отметил А. Бакланов.- "Это очень большая рана в регионе. Я думаю, что при наличии таких мудрых людей как президент Азербайджана, несмотря на всю трудность и обостренность проблемы, можно будет найти пути разрешения. Что касается нас, то мы будем этому процессу помогать и как члены Минской группы ОБСЕ и просто как ближайшие соседи, друзья и братья Азербайджана", - заключил политолог.

Бакланов также коснулся темы двусторонней встречи президентов России и Азербайджана: "Личные отношения между президентами можно назвать образцовыми и важно, что они также подкрепляются личными отношениями между большим количеством политических деятелей двух стран. Наши отношения являются очень прочными, потому что они базируются на замечательных устойчивых личных связях, берущих основу в истории, которая насчитывает сотни лет. Это надо считать нашим взаимным весомым достоянием и стремиться к тому, чтобы закрепить этот высокий уровень нашего взаимодействия".

Игбал Рустамов