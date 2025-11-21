Россия выразила сожаление из-за повреждения посольства Азербайджана в Киеве

МИД России выразил сожаления по поводу повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве, полученного 14 ноября после российского ракетного удара по украинской столице.

Об этом передает Report со ссылкой на официальное сообщение МИД РФ.

Согласно информации, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджана в Москве в Российской Федерации Рахманом Мустафаевым.

В ходе беседы отмечено, что полученное 14 ноября обращение азербайджанской стороны по поводу повреждений, нанесенных зданиям, имуществу и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве, было внимательно рассмотрено в компетентных российских ведомствах.

"Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося", - говорится в сообщении МИД.

При этом в МИД РФ считают, что "повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК "Патриот".

На встрече подтвержден обоюдный настрой на продолжение развития двусторонних связей, обсужден график контактов на высоком уровнях. "Констатированы успехи в продвижении двустороннего экономического сотрудничества, важность возобновления культурно-гуманитарных связей в полном объеме", - отмечает МИД РФ.

"Отдельно затронута региональная тематика, включая возможное содействие российской стороны азербайджано-армянской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. Рассмотрены вопросы поддержания ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества "3+3", - подчеркивается в заявлении.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что 14 ноября посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван во внешнеполитическое ведомство, где ему была вручена нота протеста. Во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, произошедших около 1:00 ночи 14 ноября.

Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате взрыва часть ограждения территории посольства была полностью разрушена, а также были повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.