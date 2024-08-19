Российский эксперт: Отношения России и Азербайджана достигли уровня союзнических

Отношения между Россией и Азербайджаном укрепляются, возвысившись до уровня союзнических.

Отношения между Россией и Азербайджаном укрепляются, возвысившись до уровня союзнических.

Об этом российскому бюро Report заявил эксперт в области политики Евгений Михайлов.

Политолог полагает, что темами обсуждений лидеров Азербайджана и России станут некоторые транспортные логистические коридоры: "Что интересует наши страны, это, прежде всего, открытие Зангезурского коридора, коридора "Север-Юг", и прочие логистические объекты. У России и Азербайджана сейчас много совместных контрактов в нефтегазовом секторе и сфере развития агропромышленного комплекса, в которых ваша страна имеет большой опыт. Кроме того, будут обсуждаться оборонные инициативы, разработка, возможно, систем безопасности на Южном Кавказе".

Также он отметил, что президенты, скорее всего, будут обсуждать курс Армении на Запад и, как следствие, вопросы общей безопасности в регионе.