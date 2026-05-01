    Ронен Краус: Израиль и Азербайджан расширяют экономическое сотрудничество

    Азербайджан и Израиль расширяют экономическое сотрудничество.

    Об этом Report заявил посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

    "Безусловно, экономические отношения между Израилем и Азербайджаном расширяются. Это и месторождение Тамар, обсуждение покупки долей в израильских компаниях, например в IDE (Israeli Desalination Company). Я уверен, что в будущем появится еще больше направлений для сотрудничества", - сказал он.

    Говоря о развитии туризма между нашими странами, посол отметил что в 2025 году турпоток из Израиля в Азербайджан увеличился.

    "В 2025 году Азербайджан посетили почти 70 тысяч израильских туристов. Кроме того, было еще много людей, использовавших Азербайджан как транзитный хаб, вылетая из Баку в другие направления. И я надеюсь, что мы и дальше будем наблюдать большое число израильтян, приезжающих в Азербайджан", - сказал он.

    Ronen Kraus: İsrail və Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirir
    Ronen Krausz: Israel and Azerbaijan expanding economic cooperation

