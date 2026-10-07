Резолюция, соавтором которой является Азербайджан, принята в Совете ООН по правам человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве, принята резолюция "Влияние противопехотных мин на полноценное осуществление прав человека: усиление помощи пострадавшим", одним из соавторов и активных сторонников которой выступил Азербайджан.

К резолюции в качестве соавторов присоединились 70 государств, и документ был принят без голосования.

Азербайджан в рамках сессии организовал публичный диалог с целью поддержания и продвижения этой важной совместной инициативы в повестке дня, а также выступил в качестве соорганизатора параллельного мероприятия, посвященного данной теме.

Будучи одной из наиболее загрязненных минами стран мира, Азербайджан страдает от проблемы, создаваемой противопехотными минами. Противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы оказывают долгосрочное и тяжелое воздействие на полную реализацию прав человека, причиняя ущерб жизни пострадавших и членов их семей. В

Отмечается, что противоминная деятельность является одним из основополагающих элементов устойчивого мира и играет важную роль в процессе постконфликтного восстановления. Разминирование, создавая условия для безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома, также вносит значительный вклад в восстановление пострадавших от конфликта территорий и общин, а также в обеспечение социально-экономического развития.

"Разминирование также имеет важное значение с точки зрения обеспечения более эффективной адаптации к климатическим рискам. В этой связи мы считаем важным, чтобы резолюция способствовала формированию и углублению понимания взаимосвязи между противоминной деятельностью и адаптацией к климатическим рискам в контексте прав человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что масштаб потерь, причиненных минами, в очередной раз демонстрирует важность мобилизации более мощной международной поддержки, партнерств и устойчивого финансирования для противоминной деятельности и помощи пострадавшим.

"В этой связи мы приветствуем призыв государств - членов Совета ООН по правам человека к увеличению финансирования разминирования и помощи пострадавшим, в том числе к использованию альтернативных источников финансирования и государственно-частных партнерств. Азербайджан вновь подчеркивает важность укрепления международного сотрудничества, солидарности и устойчивой поддержки в борьбе с минной угрозой и высоко оценивает вклад противоминной деятельности в защиту прав человека, обеспечение устойчивого мира и развития", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.