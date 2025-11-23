Рамиль Искендерли: В Баку достигнуты конкретные договоренности в рамках инициативы "Мост Мира"

В рамках инициативы "Мост Мира" в Баку прошла встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении, на которой обсуждались вопросы нормализации отношений между двумя странами и мирного процесса, а также существующая ситуация.

Об этом Report сообщил председатель Правления Национального форума НПО, член инициативы "Мост Мира", объединяющей представителей гражданского общества Азербайджана и Армении, Рамиль Искендерли.

Он отметил, что стороны обсудили роль гражданского общества Азербайджана и Армении в возобновлении диалога, реализацию этой роли в ближайшем будущем, а также совместные мероприятия, которые будут проведены. Кроме того, был проведён обмен мнениями по актуальным вопросам, интересующим оба гражданских общества в рамках мирного процесса.

По словам Р.Искендерли, было достигнуто соглашение о расширении и интенсификации сотрудничества в медийной сфере.

"Кроме того, будет установлена прямая связь между экспертами, работающими в различных областях. В целом, обсуждались механизмы информирования гражданского общества и вовлечения его в процесс, а также организация взаимных визитов в рамках инициативы "Мост Мира". Особенность этой встречи заключается в том, что она была ориентирована на результат и принесла конкретные договорённости", - подчеркнул член инициативы.

Напомним, что 21–22 ноября группа представителей гражданского общества Армении посетила Азербайджан в рамках инициативы "Мост Мира". В ходе визита армянские участники - Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян - встретились с азербайджанскими коллегами: Фархадом Мамедовым, Русифом Гусейновым, Кямалой Мамедовой, Рамилем Искендерли и Фуадом Абдуллаевым.

Кроме того, члены инициативы "Мост Мира" провели встречу с помощником Президента Азербайджана - руководителем отдела внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. На встрече обсуждались шаги, предпринимаемые Азербайджаном и Арменией для укрепления мирной повестки после Вашингтонских соглашений.