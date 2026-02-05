Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 11:11
    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Африка является континентом, которому в Азербайджане придают первостепенное значение.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая на "Молодежной неделе Движения неприсоединения" в Баку.

    По словам Рафиева, в прошлом году он лично участвовал в ряде мероприятий правительственных миссий, проведенных в африканских странах.

    "Африка - это континент, который активно растет и быстро развивается. Страны Африки разделяют те же ценности, что и мы. Весь африканский континент является частью Движения неприсоединения. Мы с гордостью отмечаем, что Южный Судан присоединился к Движению неприсоединения в период председательства Азербайджана. Мы внесли свой вклад в этот процесс, и сегодня весь континент выступает за новую политику выравнивания", - подчеркнул он.

    Рафиев также отметил значительный экономический потенциал африканского континента.

    "Азербайджан продолжает изучать имеющиеся возможности, одновременно расширяя свою дипломатическую сеть в Африке. Это необходимо как для оперативного взаимодействия с нашими африканскими партнерами, так и для создания институциональной основы сотрудничества", - добавил замминистра.

    Ялчын Рафиев Молодежная неделя ДН Африка
    Yalçın Rəfiyev: Afrika qitəsi Qoşulmama Hərəkatının bir hissəsidir
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    11:24

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    В регионе
    11:23

    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    11:15

    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    11:13

    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    11:11

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    11:09

    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    11:05

    Маск запустил Starlink в Таджикистане

    Другие страны
    11:02

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    Лента новостей