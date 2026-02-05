Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

Африка является континентом, которому в Азербайджане придают первостепенное значение.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая на "Молодежной неделе Движения неприсоединения" в Баку.

По словам Рафиева, в прошлом году он лично участвовал в ряде мероприятий правительственных миссий, проведенных в африканских странах.

"Африка - это континент, который активно растет и быстро развивается. Страны Африки разделяют те же ценности, что и мы. Весь африканский континент является частью Движения неприсоединения. Мы с гордостью отмечаем, что Южный Судан присоединился к Движению неприсоединения в период председательства Азербайджана. Мы внесли свой вклад в этот процесс, и сегодня весь континент выступает за новую политику выравнивания", - подчеркнул он.

Рафиев также отметил значительный экономический потенциал африканского континента.

"Азербайджан продолжает изучать имеющиеся возможности, одновременно расширяя свою дипломатическую сеть в Африке. Это необходимо как для оперативного взаимодействия с нашими африканскими партнерами, так и для создания институциональной основы сотрудничества", - добавил замминистра.