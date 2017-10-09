Рафаэль Гусейнов: Совет Европы должен избегать нежелательного пути двойных стандартов

Страсбург. 9 октября. REPORT.AZ/ "В последнее время при организации сил, желающих вовлечь Азербайджан в сферу своего политического влияния, на нашу страну начались массовые атаки".

Как сообщает французское бюро Report, об этом сказал член азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Рафаэль Гусейнов на осенней сессии организации.

"Я бы хотел поделиться некоторыми своими соображениями относительно взятия Азербайджана на прицел в последние месяцы.

Азербайджан с 2001 года является членом Совета Европы, и мы пришли в эту семью не просто потому, что это авторитетная международная организация. С самого начала Азербайджан воспринимал Совет Европы как путь, школу и также всегда полагался на эту организацию. Уже проходит 16 лет с тех пор, как Азербайджан стал членом Совета Европы. В прогрессе и развитии, достигнутых Азербайджаном за эти годы, есть незаменимая доля и Совета Европы.

Самое главное, что Совет Европы был одним из важных доспехов для защиты нашей независимости. Но мы также постоянно здесь слышали самые острые критические замечания. Но если мы находимся на пути демократии, будем терпеть каждое испытание на этом пути. В последнее время при организации сил, желающих вовлечь Азербайджан в сферу своего политического влияния, на нашу страну начались массовые атаки. Сущность этих атак больше всего составляют наговоры, клевета, сплетни. К сожалению, влияние этих сил дошло и до Совета Европы, и данный орган также присоединился к этому хору. Здесь есть команда, которая работает против Азербайджана. Даже те, кто проявляют к Азербайджану благожелательную и дружескую позицию, с осторожностью произносят положительную правду о нашей стране. Потому что кто-то может их осудить за работу на нас", - сказал депутат.

Р.Гусейнов сказал, что предвзятая линия Совета Европы в отношении отдельных стран очень вредна и создает серьезную основу для кризиса в организации: "Каждая работа, действие, включая критику, может быть полезной только в том случае, если она в меру и не предвзята. Я считаю, что Бюро Совета Европы, в целом руководство должно избегать нежелательного пути двойных стандартов в отношении отдельных стран, внедрения специальных механизмов давления, в результате чего странам надоедает эта организация. Поскольку такие инициативы могут привести к серьезному кризису организации и ее краху".

Вюсала Алиева