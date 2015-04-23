Две книги об учиненных армянами актах геноцида презентованы в Баку

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете иностранных языков прошла презентация изданных на английском языке книг Мовсума Навваба "Армяно-мусульманские столкновения 1905-1906 гг." и депутата Мусы Гасымлы "От армянского вопроса к "геноциду армян": в поисках правдивой истории (1724-1920)".

Как сообщает Report, на презентации участвовали депутаты Милли Меджлиса, профессорский состав вуза.

Выступивший проректор по учебной части Азербайджанского университета иностранных языков Вазех Аскеров сказал, что у нас есть соседи, которые угрожают Азербайджану и Турции "геноцидом": "Этот процесс продолжается уже два века. Своими претензиями о т.н."геноциде" армяне пытаются остаться на повестке".

В своем выступлении доцент кафедры по переводу на английский язык Фиаля Абдуллаева проинформировала присутствующих о книге "Армяно-мусульманские столкновения 1905-1906 гг." и сказала, что приведенные здесь факты помогут довести до мира правый голос Азербайджана: "Автор раскрыл события, очевидцем которых был сам, а также воспользовался достоверными источниками".

Старший научный сотрудник Института мировой политики Азербайджанского университета иностранных языков Рахиль Наджафов коснулся книги "От армянского вопроса к "геноциду армян": в поисках правдивой истории (1724-1920)". Он заявил, что эта книга представляет важное значение для азербайджанской литературы и истории: "Не секрет, что армянский вопрос - головная боль не только Азербайджана и Турции, но и всего тюркского мира в целом. В данном издании приводятся факты, связанные с армянами. У армян не было единой родины. Где бы они ни были, всегда оставляли после себя не культуру и цивилизацию, а кровопролития и войны".

В своем выступлении депутат Сахиб Алыев заявил, что в постоянном упоминании вопроса о "геноциде" заинтересованы не только армяне, но и другие силы: "Армяне проявляют в данном вопросе активность. Они выпустили 3000 изданий, связанных с т.н. "геноцидом", издали немалое количество книг в 37 странах.

Каждый знает, кто создал армянское государство. Хотя в данном вопросе мы обвиняем Россию, западные государства выглядят еще более заинтересованными. Если приглядеться к позиции Запада, можно увидеть, что Россия, зачастую, отвечает интересам Турции и Азербайджана. Они постоянно пытаются создать на территории Турции армянское государство. Американский президент Теодор Рузвельт также выступал в защиту армян. Все это - факты. В настоящее время очень важны издаваемые в Азербайджане книги, разоблачающие армянскую ложь. Мы должны усилить деятельность в этом направлении".