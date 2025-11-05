Профессор: Одна из негативных сторон ИИ - вероятность использования в военных целях

Одной из негативных сторон искусственного интеллекта является вероятность его использования в военных целях.

Как сообщает Report, об этом заявил профессор Грузинского технического университета Валерий Модебадзе на международной научно-практической конференции "Государственный суверенитет и национальные конституции в XXI веке: глобальные вызовы, тенденции и перспективы", проходящей в Баку.

В. Модебадзе отметил, что искусственный интеллект, быстро распространяясь, приносит как пользу, так и проблемы. Он активно применяется в здравоохранении, образовании и других сферах, а также становится важным инструментом на государственном уровне. Профессор подчеркнул, что развитие ИИ может привести к росту безработицы и его применению в военных целях, что представляет серьезную угрозу.

Заместитель директора Института образования и науки Киевского авиационного университета Людмила Лахтионова рассказала о трудностях украинского образования в условиях войны, отметив мужество студентов и школьников, продолжающих учебу в онлайн и традиционном формате. Она также подчеркнула, что Азербайджан - одна из немногих стран, проводящих независимую политику.

После выступлений пленарная сессия продолжилась общими обсуждениями.