Профессор: Одна из негативных сторон ИИ - вероятность использования в военных целях

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 14:06
    Одной из негативных сторон искусственного интеллекта является вероятность его использования в военных целях.

    Как сообщает Report, об этом заявил профессор Грузинского технического университета Валерий Модебадзе на международной научно-практической конференции "Государственный суверенитет и национальные конституции в XXI веке: глобальные вызовы, тенденции и перспективы", проходящей в Баку.

    В. Модебадзе отметил, что искусственный интеллект, быстро распространяясь, приносит как пользу, так и проблемы. Он активно применяется в здравоохранении, образовании и других сферах, а также становится важным инструментом на государственном уровне. Профессор подчеркнул, что развитие ИИ может привести к росту безработицы и его применению в военных целях, что представляет серьезную угрозу.

    Заместитель директора Института образования и науки Киевского авиационного университета Людмила Лахтионова рассказала о трудностях украинского образования в условиях войны, отметив мужество студентов и школьников, продолжающих учебу в онлайн и традиционном формате. Она также подчеркнула, что Азербайджан - одна из немногих стран, проводящих независимую политику.

    После выступлений пленарная сессия продолжилась общими обсуждениями.

    Professor: Süni intellektin neqativ cəhətlərindən biri onun hərbi məqsədlərlə istifadə ehtimalıdır

