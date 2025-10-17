Президент: Всемирный форум по межкультурному диалогу превратился в важную платформу
Внешняя политика
- 17 октября, 2025
- 14:24
Всемирный форум по межкультурному диалогу, традиционно проводимый в Азербайджане, превратился в важную платформу, поддерживающую международные инициативы, направленные на продвижение мира посредством культуры.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 4-го заседания Азиатского культурного совета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP).
Последние новости
15:00
Азербайджан представлен на форуме "Ноль отходов" в ТурцииCOP29
14:49
Посол Украины посетил Украинский центр в БакуВнешняя политика
14:39
Назван объем долга "Азеристиликтеджхизат" перед "Азеригаз"Энергетика
14:36
В Подмосковье случился пожар на заводе по производству автомаселВ регионе
14:24
Президент: Всемирный форум по межкультурному диалогу превратился в важную платформуВнешняя политика
14:22
Скончался всемирно известный азербайджанский ученый Рафиг МехдиевПроисшествия
14:18
Председательство СОР29 завершило участие в Pre-COP в БразилиаCOP29
14:17
"Азеристиликтеджхизат": Выделяемые государством субсидии сократятся на 13 млн манатовЭнергетика
14:16