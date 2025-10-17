Президент: Всемирный форум по межкультурному диалогу превратился в важную платформу

Всемирный форум по межкультурному диалогу, традиционно проводимый в Азербайджане, превратился в важную платформу, поддерживающую международные инициативы, направленные на продвижение мира посредством культуры.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 4-го заседания Азиатского культурного совета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP).