Президент: Всемирный форум по межкультурному диалогу превратился в важную платформу

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 14:24
    Всемирный форум по межкультурному диалогу, традиционно проводимый в Азербайджане, превратился в важную платформу, поддерживающую международные инициативы, направленные на продвижение мира посредством культуры.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 4-го заседания Азиатского культурного совета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP).

