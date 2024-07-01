Президент: Важнейшим условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении

Важно понять, что сложно решить за 1-2 года вопросы, которые невозможно было согласовать в течение 28 лет.

Важно понять, что сложно решить за 1-2 года вопросы, которые невозможно было согласовать в течение 28 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Канады в нашей стране Кевина Гамильтона.

"К тому же, субстантивные переговоры между Азербайджаном и Арменией, можно сказать, начались в декабре, поскольку до этого Армения пыталась включить в мирный договор вопрос так называемого "Нагорного Карабаха". Это было неприемлемым, так как это - наш внутренний вопрос. Таким образом, после ликвидации сепаратистского режима переговоры ведутся всего 6 месяцев - с декабря", - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что для этого нужно время, и, конечно, важнейшим условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении, так как в ней содержатся территориальные претензии против Азербайджана, и до тех пор, пока этого не произойдет, мирное соглашение не будет подписано.