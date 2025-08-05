Президент Узбекистана: Страны Центральной Азии плодотворно сотрудничают с Азербайджаном

Сегодня страны Центральной Азии плодотворно сотрудничают с Азербайджаном. Реализуются проекты в сфере торговли, транспорта, зеленой энергетики.

Сегодня страны Центральной Азии плодотворно сотрудничают с Азербайджаном. Реализуются проекты в сфере торговли, транспорта, зеленой энергетики.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом заявил Шавкат Мирзиёев на специальном мероприятии в Туркменистане, посвященном вопросам подготовки и проведения седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Участники обсудили подготовку к предстоящей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте. В рамках председательства Узбекистана был утвержден план совместных мероприятий, проведены встречи на уровне силовых и экономических ведомств, а также организованы медиа- и молодежные форумы. До конца года ожидаются межпарламентский форум, встречи министров обороны, торговли и транспорта, а также культурно-гуманитарные мероприятия.

По словам Мирзиёева, Узбекистан готов предложить новые инициативы в области политического диалога, экономической кооперации и регионального взаимодействия, включая вопросы водных ресурсов, энергетики, климата и приграничной торговли.

В мероприятии также приняли участие председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель Кабинета министров - руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, а также члены официальных делегаций и представители общественности.