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    В ходе визита президента Украины в Азербайджан будут подписаны ряд двусторонних соглашений

    Обнародована программа визита Петра Порошенко в Баку

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 13-14 июля президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в Азербайджан. 

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе президента Украины.

    По информации пресс-службы, президент Украины вместе со своим азербайджанским коллегой президентом Ильхам Алиевым  проведут Пятое заседание Совета президентов Украины и Азербайджана.

    В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в различных сферах.

    Программой визита также предусмотрены отдельные встречи Петра Порошенко с премьер-министром и спикером Милли Меджлиса Азербайджана.

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