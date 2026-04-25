Президент Украины: Мы можем наладить очень глубокое сотрудничество в сфере безопасности
Внешняя политика
- 25 апреля, 2026
- 14:34
Что касается оборонной промышленности, то безопасность – это сфера, где мы можем наладить очень глубокое сотрудничество. Чтобы достичь этой цели, мы должны много работать.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.
"У нас состоялись переговоры в трехстороннем и других форматах. Часть из них проходила в Турции, а затем мы встречались с нашими американскими партнерами в Женеве. Если российская сторона также выберет дипломатию, то мы также хотели бы провести наши переговоры в Азербайджане", - подчеркнул Президент Украины.
