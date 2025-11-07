Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с 5-й годовщиной Победы
Внешняя политика
- 07 ноября, 2025
- 14:21
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 5-й годовщины Дня Победы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.
Последние новости
14:33
Венгрия закупит ядерное топливо и технологии хранения отработавшего топлива у СШАДругие страны
14:32
Эрдоган: Турция гордится достигнутым Азербайджаном прогрессомВнешняя политика
14:21
Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с 5-й годовщиной ПобедыВнешняя политика
14:18
Сахиль Бабаев: Уровень освоения субвенций и субсидий муниципалитетами крайне низокФинансы
14:12
Швеция заявила об участии в операции НАТО Eastern SentryДругие страны
14:10
Фонд ОПЕК: ВЭС Хызы-Абшерон - важный шаг Азербайджана к энергопереходуЭнергетика
14:02
Минфин: В Азербайджане действует механизм использования сверхплановых налоговых сборовФинансы
14:01
Минэкономики: Азербайджан не отменяет налоговые льготы полностьюФинансы
13:51