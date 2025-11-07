Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с 5-й годовщиной Победы

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 14:21
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 5-й годовщины Дня Победы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

    Türkiyə Prezidenti İlham Əliyevi Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib

