Президент сессии ГА ООН: Невозможно добиться развития, когда везде разгораются конфликты

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Невозможно добиться развития, когда везде разгораются конфликты".

Как сообщает Report, об этом заявил президент 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

По его словам, устойчивое развитие сможет оказать свое воздействие в разрешении конфликтов, также, необходимо обеспечить инвестиционные потоки в постконфликтные страны.

"Сегодня разница между богатыми и бедными увеличивается, призывы людей о прекращении войн остаются незамеченными. Идет невидимая война. Нам необходимо объединиться для борьбы с этими вызовами", - отметил Лайчак.