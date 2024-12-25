Президент Сербии выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане
Президент Сербии выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой AZAL в КазахстанеПрезидент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Как сообщает Report, об этом Вучич написал на своей странице в социальной сети "Х".
"С глубокой скорбью узнал об авиакатастрофе в Казахстане. Я выражаю глубочайшие соболезнования президенту, семьям погибших и народу Азербайджана. В эти трудные минуты наши мысли с вами", - написал он.
With profound sorrow I learned of the plane crash in Kazakhstan. I extend my deepest condolences to @presidentaz, the families of the victims, and the people of Azerbaijan. In these difficult moments, our thoughts are with you.