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Президент Сербии выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Президент Сербии выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 14:11
Президент Сербии выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, об этом Вучич написал на своей странице в социальной сети "Х".

"С глубокой скорбью узнал об авиакатастрофе в Казахстане. Я выражаю глубочайшие соболезнования президенту, семьям погибших и народу Азербайджана. В эти трудные минуты наши мысли с вами", - написал он.

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Версия на английском языке Serbian president expresses condolences to Azerbaijan over AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti təyyarə qəzası ilə əlaqədar Azərbaycana başsağlığı verib

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