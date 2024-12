Президент Сербии выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, об этом Вучич написал на своей странице в социальной сети "Х".

"С глубокой скорбью узнал об авиакатастрофе в Казахстане. Я выражаю глубочайшие соболезнования президенту, семьям погибших и народу Азербайджана. В эти трудные минуты наши мысли с вами", - написал он.