 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент России вручил госнаграду вице-президенту Фонда Гейдара Алиева

    Владимир Путин вручил награды за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин вручил государственные награды России иностранным гражданам. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, церемония, традиционно приуроченная к отмечаемому сегодня Дню народного единства РФ, прошла в Кремле. Девять человек из разных стран были отмечены наградами за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

    Президент России Владимир Путин вручил Медаль Пушкина вице-президенту Фонда Гейдара Алиева, главе представительства Фонда в России Лейле Алиевой.

    В честь праздника от имени президента России в Кремле также состоялся торжественный прием, гостями которого, помимо новых лауреатов государственных наград, стали представители основных конфессий, общественных организаций и руководства страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi