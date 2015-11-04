Президент России вручил госнаграду вице-президенту Фонда Гейдара Алиева

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин вручил государственные награды России иностранным гражданам.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, церемония, традиционно приуроченная к отмечаемому сегодня Дню народного единства РФ, прошла в Кремле. Девять человек из разных стран были отмечены наградами за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Президент России Владимир Путин вручил Медаль Пушкина вице-президенту Фонда Гейдара Алиева, главе представительства Фонда в России Лейле Алиевой.

В честь праздника от имени президента России в Кремле также состоялся торжественный прием, гостями которого, помимо новых лауреатов государственных наград, стали представители основных конфессий, общественных организаций и руководства страны.