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    Президент России: Нам есть о чем поговорить в трехстороннем формате

    Владимир Путин поблагодарил президента Ильхама Алиева за инициативу провести встречу в трехстороннем формате

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Россия, Азербайджан и Иран обсудят новые проекты на Каспии, в том числе в энергетической и транспортной сфере. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    "Спасибо вам за организацию встречи в трехстороннем формате, это тоже ваша инициатива. И нам действительно в этом формате есть о чем поговорить. Могут быть и новые проекты на Каспии и в более широком аспекте, имею ввиду и транспорт, и энергетику, и диверсификацию наших трехсторонних торгово-экономических связей", - заявил Путин.

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