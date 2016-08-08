Президент России: Нам есть о чем поговорить в трехстороннем формате

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Россия, Азербайджан и Иран обсудят новые проекты на Каспии, в том числе в энергетической и транспортной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Спасибо вам за организацию встречи в трехстороннем формате, это тоже ваша инициатива. И нам действительно в этом формате есть о чем поговорить. Могут быть и новые проекты на Каспии и в более широком аспекте, имею ввиду и транспорт, и энергетику, и диверсификацию наших трехсторонних торгово-экономических связей", - заявил Путин.