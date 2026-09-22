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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Президент: Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 21:58
    Президент: Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности

    Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на совещании, посвященном "Государственной программе развития горнодобывающей (металлических руд) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027–2030 годы", фрагмент которого опубликован в его аккаунте в соцсети Х.

    "Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности. Так как эксплуатация рудного месторождения "Дашкесан" и реализация других проектов в прилегающих районах, конечно же, обусловили создание Западного промышленного парка.

    Прежде всего, здесь в кратчайшие сроки должна быть создана инфраструктура, для чего в бюджете следует предусмотреть необходимые средства. Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта", - отметил глава государства.

    Президент: Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности

    Ильхам Алиев Горнодобывающая промышленность Западный промышленный парк
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