Президент: Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности

Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на совещании, посвященном "Государственной программе развития горнодобывающей (металлических руд) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027–2030 годы", фрагмент которого опубликован в его аккаунте в соцсети Х.

"Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности. Так как эксплуатация рудного месторождения "Дашкесан" и реализация других проектов в прилегающих районах, конечно же, обусловили создание Западного промышленного парка.

Прежде всего, здесь в кратчайшие сроки должна быть создана инфраструктура, для чего в бюджете следует предусмотреть необходимые средства. Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта", - отметил глава государства.