Президент: Надеюсь, в Европарламенте найдут в себе мужество пересмотреть несправедливую политику к Азербайджану

Азербайджан перестал реагировать на заявления Европарламента.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"Да, мы перестали реагировать. Мы реагировали в прошлом. Но, конечно, совершенно очевидно, что эта предвзятая позиция по отношению к Азербайджану создается особыми лоббистскими группами, специальными силами, которые не могут смириться с независимой политикой Азербайджана. Поэтому мы уже много лет не сотрудничаем с Европейским парламентом, а также с Парламентской Ассамблеей Совета Европы", - сказал президент.

По его словам, Азербайджан сотрудничает с Европейской комиссией, и "для нас этого достаточно".

"Но думаю, что Европарламент ставит себя в очень неловкое положение, обвиняя нас в том, чего мы никогда не делали, в том числе в так называемой агрессивной позиции по отношению к Армении, в то время как сама Армения ценит отношения с Азербайджаном. А в августе прошлого года в Белом доме было парафировано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Поэтому я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана", - добавил глава государства.