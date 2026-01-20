Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Президент: Надеюсь, в Европарламенте найдут в себе мужество пересмотреть несправедливую политику к Азербайджану

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 16:34
    Президент: Надеюсь, в Европарламенте найдут в себе мужество пересмотреть несправедливую политику к Азербайджану

    Азербайджан перестал реагировать на заявления Европарламента.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

    "Да, мы перестали реагировать. Мы реагировали в прошлом. Но, конечно, совершенно очевидно, что эта предвзятая позиция по отношению к Азербайджану создается особыми лоббистскими группами, специальными силами, которые не могут смириться с независимой политикой Азербайджана. Поэтому мы уже много лет не сотрудничаем с Европейским парламентом, а также с Парламентской Ассамблеей Совета Европы", - сказал президент.

    По его словам, Азербайджан сотрудничает с Европейской комиссией, и "для нас этого достаточно".

    "Но думаю, что Европарламент ставит себя в очень неловкое положение, обвиняя нас в том, чего мы никогда не делали, в том числе в так называемой агрессивной позиции по отношению к Армении, в то время как сама Армения ценит отношения с Азербайджаном. А в августе прошлого года в Белом доме было парафировано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Поэтому я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана", - добавил глава государства.

    Ильхам Алиев Европарламент Euronews интервью Еврокомиссия
    Prezident: Azərbaycan artıq Avropa Parlamentinin tənqidinə reaksiya vermir

    Последние новости

    16:46

    Fitch: Азербайджан обладает высокой гибкостью финансирования

    Финансы
    16:46

    Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

    Внешняя политика
    16:38

    Цены на нефть в ходе дневных торгов подорожали - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:37

    Fitch увязывает рейтинг Армении с прогрессом в переговорах с Азербайджаном

    Финансы
    16:34

    Президент: Надеюсь, в Европарламенте найдут в себе мужество пересмотреть несправедливую политику к Азербайджану

    Внешняя политика
    16:33

    Ильхам Алиев: Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, экспортирующая энергоресурсы в другие страны региона

    Внешняя политика
    16:29

    Джейми Даймон: J.P.Morgan заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:27

    Ильхам Алиев: Стабильность в нашем регионе - это то, о чем мы всегда думаем

    Внутренняя политика
    16:22

    Президент: Сегодня отношения Азербайджана и Армении перерастают в сотрудничество

    Внешняя политика
    Лента новостей